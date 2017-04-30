Путин поздравил Киркорова с 50-летием
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Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем. Глава государства отметил неординарные вокальные данные, энергию и увлеченность любимым делом артиста. Путин также добавил, что своим творчеством Киркоров вписал яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства.
Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием Филиппа Киркорова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах", - говорится в телеграмме главы государства.