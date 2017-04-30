Путин поздравил Киркорова с 50-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летним юбилеем. Глава государства отметил неординарные вокальные данные, энергию и увлеченность любимым делом артиста. Путин также добавил, что своим творчеством Киркоров вписал яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства.