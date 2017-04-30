По факту убийства мужчины в Капотне возбудили уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 46-летний мужчина в ходе пьяной ссоры ударил своего 27-летнего знакомого ножом в живот. От полученных травм пострадавший умер на месте. Подозреваемый признал свою вину, решается вопрос о его аресте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Капотне. Об этом сообщила TVC.ru старший помощник руководителя СКР по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, утром в субботу в квартире одного из домов по улице 2-й квартал Капотни мужчина в ходе пьяной ссоры ударил ножом в живот своего 27-летнего знакомому. От полученных ранений потерпевший умер на месте. Подозреваемый задержан.

"В ходе допроса он признал вину. В ближайшее время запланировано предъявление фигуранту обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Юлия Иванова.

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