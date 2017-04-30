Пострадавшим от пожаров регионам Сибири выделят почти 143 миллиона рублей

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Почти 143 миллиона рублей будет выделено пострадавшим от пожаров Бурятии и Иркутской области. Проект соответствующего распоряжения правительства подписал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Средства предназначены для выплаты единовременной материальной помощи, компенсаций за утраченное имущество.

Пострадавшим от пожаров Иркутской области и Бурятии выделят из резервного фонда почти 143 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, подписанный министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым.

"Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков подписал проект распоряжения правительства РФ о выделении из резервного фонда правительства для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа, бюджетных ассигнований в размере до 142 миллионов 960 тысяч рублей", - уточнили агентству в МЧС.

Из выделяемых средств Бурятии предназначены 38 миллионов рублей, Иркутской области - 105 миллионов. Средства пойдут на выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. В Иркутской области деньги также пойдут на содержание пунктов временного размещения.

Благодаря работе спасателей и военных в Сибирском федеральном округе удалось не допустить распространения пожаров в четырех тысячах населённых пунктов. Однако ситуация по-прежнему остаётся сложной. В регионе вспыхивают всё новые очаги возгорания. В Бурятии за сутки площадь пожаров увеличилась в два раза. Ежедневно на борьбу со стихией выходят более 26 тысяч военнослужащих. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется на всей территории Сибири.

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