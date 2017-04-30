Снег и метель оставили без электричества почти три тысячи жителей Карелии

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В Карелию вернулась настоящая зима. На регион обрушилась метель, которая сопровождается штормовым ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Мощный снежный вихрь привёл к многочисленным обрывам ЛЭП, отмечает "ТВ Центр". В результате почти три тысячи человек остались без электричества. В зону отключения попали жилые дома, школы и больницы. Из-за сложных погодных условий последствия аварии удалось ликвидировать только в воскресенье утром. Водителям посоветовали без необходимости не пользоваться автомобилями – на дорогах гололёд. По прогнозам синоптиков, снегопады закончатся только в понедельник.