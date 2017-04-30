Евросоюз рекордно быстро утвердил стратегию развода с Великобританией

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Всего четыре минуты потребовалось лидерам Евросоюза, чтобы утвердить стратегию "развода" с Великобританией. Это стало абсолютным рекордом по скорости принятия решений за всю историю единой Европы.

Как отметил "ТВ Центр", в ходе экстренного саммита в Брюсселе политики сошлись во мнении, что Brexit может создать хаос как в самом Соединённом Королевстве, так и в странах, остающихся в ЕС. Процесс по выходу из Евросоюза должен завершиться в марте 2019 года. При этом Брюссель сразу объявил – в первую очередь нужно согласовать вопросы по долгам и обязательствам. Финансовые претензии к Лондону оценили в 60 миллиардов евро. Деньги пойдут, в том числе, на выплаты пенсий британским еврочиновникам. Особое внимание необходимо уделить социальным гарантиям и свободе перемещения граждан. Так, в результате Brexit не должно появиться физических границ между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Республикой Ирландией, которая является частью Евросоюза. В Лондоне считают, что предстоящие переговоры станут самыми сложными в истории, и не исключили возможных конфронтаций.