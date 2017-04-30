Во время выступления в Пенсильвании Трампа осыпали флагами России

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Дональд Трамп отметил первые 100 дней президентства вдали от "вашингтонского болота". Именно так лидер США назвал ежегодный банкет в Белом Доме, на котором собрались известные актёры и представители СМИ. На ужине Ассоциации корреспондентов Трамп так и не появился, тем самым нарушив традицию. Выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, президент в очередной раз обвинил американских журналистов в создании лживых новостей.

Небольшая арена в Пенсильвании и примерно 10 тысяч человек – так выглядит сотый день Дональда Трампа на посту главы Белого дома, рассказал "ТВ Центр". Атмосфера для президента США практически камерная, присутствуют только сторонники. Нелояльные журналисты в этот день остались в Вашингтоне.

"В Вашингтоне проходит еще одна большая встреча, вы слышали об этом? Большая группа голливудских актеров и вашингтонские СМИ утешают друг друга в бальном зале отеля в столице нашей страны прямо сейчас. Они собираются вместе на обед корреспондентов Белого дома без президента. И ничто не может радовать меня больше, чем быть тут за более чем 100 миль от вашингтонского болота и проводить вечер со всеми вами", - заявил Трамп.

Вот уже более ста лет ассоциация корреспондентов при Белом Доме ежегодно проводит ужин, где выступает президент. Трамп эту традицию нарушил и продолжил свою борьбу с "лживыми СМИ".

"Ведущие (лживые) СМИ отказываются оглашать список наших достижений, включая 28 подписанных законов, усиление на границах и огромный оптимизм", - написал лидер США в своем Twitter.

Перед своими сторонниками Трамп в очередной раз критиковал прежнюю администрацию Белого дома, говорил о борьбе с терроризмом и миграции. Когда президент США заговорил о величии Америки, в воздух взлетели российские флаги.

Двое мужчин держали флаги России, на которых была написана фамилия президента США. Пока неизвестно, были это сторонники Трампа или противники. Впрочем, главные протесты против нынешней администрации проходили в Вашингтоне под шум африканских барабанов.

Митинг растянулся от стен Капитолия до монумента Вашингтона. Десятки тысяч участников "народного марша за климат" выступали против решений Трампа урезать бюджет федерального Агентства по охране окружающей среды и снять ограничения для горнодобывающих компаний.

"У нас были разные экстремальные погодные условия. В феврале у нас была рекордная температура на Среднем Западе. Неделю мы фиксировали рекордные значения температур с севера на юг в штате Висконсин. Таким образом, первые 100 дней Трампа продемонстрировали, что изменение климата никуда не делось. Отрицает он это или нет", - заявил один из участников акции Стив Пирсон.

Экологи, защитники прав мигрантов, лица нетрадиционной сексуальной ориентации – из-за такого разнообразия участников колонну даже разбили на несколько групп. В одной из них был замечен Леонардо Ди Каприо. Голливудский актер скромно держал табличку "Изменение климата реально". Рядом стоял бывший вице-президент США Альберт Гор. Оба скрывали свои лица под кепками и солнцезащитными очками.

Никита Васильев, "ТВ Центр"