В Москве прошел "Бал Победы"

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Торжественный полонез, задорная кадриль и, конечно же, трогательный вальс под музыкальное сопровождение духового оркестра – в Москве состоялся "Бал Победы". В нём приняли участие сотни юношей и девушек – учащиеся столичных вузов, кадеты и курсанты. Своё выступление они посвятили героям Великой Отечественной войны.

Солдатские гимнастерки, платья из бабушкиных сундуков и звуки вальса. Бал Победы в преддверии 9 мая – событие грандиозное по красоте и масштабу, отметил "ТВ Центр". Более шестисот учащихся вузов столицы и Подмосковья готовились к нему не один месяц. Разучивали движения, подбирали костюмы. Начался праздник с возложения цветов к вечному огню.

Участники бала посвятили свои выступления ветеранам, подарившим Победу. В номерах было все – это и игривая заводная кадриль, и, конечно же, нежный и трогательный вальс в честь тех, кто своих защитников так и не дождался.

"Бал – это искусство и культура без всякого пафоса. И то наследие, которое несет сегодня молодежь – это наследие того прошлого, которое мы не должны забывать с вами", - отметил ректор РГУ имени Косыгина Валерий Белгородский.

Праздник танца организовали студенты Российского государственного университета имени Косыгина при поддержке Министерства образования и науки России в рамках реализации программы развития студенческих объединений.

Юлия Степина, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр", Москва