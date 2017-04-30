В Москве состоялся фестиваль социальной рекламы "Искусство жить"

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В Москве прошел фестиваль социальной рекламы "Искусство жить".

Участие в конкурсе приняли 257 молодых дизайнеров, художников, фотографов и видеооператоров из более чем 70 российских регионов, рассказал "ТВ Центр". Организатором выступила "Молодая гвардия" "Единой России". Участники в своих работах смогли выразить мнение по самым острым социальным проблемам. Лучших авторов наградили. Проекты финалистов конкурса можно будет увидеть на выставке, которая продлится неделю, затем экспозиция отправится в путешествие по городам страны.