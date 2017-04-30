Возобновлены поездки в Крым по единому билету

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С воскресенья возобновлены перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету на разные виды транспорта. Популярность этой услуги неуклонно растет с каждым туристическим сезоном. Продажу проездных открыли еще в начале марта. Традиционно высокий спрос – в майские праздники. Объем пассажиропотока в эти даты увеличился втрое по сравнению с прошлым годом. На полуострове к приему путешественников основательно подготовились.

Чтобы сфотографироваться в самом романтичном месте Крыма, Анна и Дмитрий специально прилетели из Санкт-Петербурга, рассказал "ТВ Центр". С вершины горы Коклюк открывается панорама весеннего Коктебеля: величественный Карадаг, загадочное озеро Бараколь, бескрайняя Амеретская долина. Вид, который вдохновлял поэтов серебряного века, сегодня привлекает тысячи туристов.

Провести весенние каникулы на полуострове летят из разных уголков России. По количеству забронированных авиабилетов на майские праздники крымское направление – самое популярное. Отдых в Крыму для большинства туристов начинается именно в симферопольском аэропорту. Это не только главная воздушная гавань полуострова, которая принимает 60 рейсов со всей страны. Впервые отсюда можно быстро и недорого попасть в любую точку Крыма.

С 15 мая прилететь на полуостров можно по специальным льготным тарифам – практически за полцены. Они действуют для пенсионеров, студентов и инвалидов. В списке субсидированных государством направлений – тридцать шесть российских городов. Так, например, льготный перелет из Казани стоит 2750 рублей, билет из Екатеринбурга обойдется на тысячу дороже, а для жителей Магадана – 12 500 рублей.

Майских праздников ждут и на Керченской переправе. Сейчас между Крымом и Краснодарским краем круглосуточно курсируют шесть судов. Летом перевозить автомобили и пассажиров будут сразу 16 паромов. Чтобы в пик курортного сезона не попасть в пробку, билет покупать лучше по интернету. Переправа легкового автомобиля стоит 1700 рублей.

30 апреля начала работать система единого билета. По нему можно добраться до одного из семи крымских курортов: сначала поездом до Краснодара или Анапы, потом на автобусе до порта Кавказ, далее переправа на пароме и последний отрезок опять на автобусе. Единый билет можно купить уже сейчас в кассах железнодорожных вокзалов или на сайте.

"Стараемся сделать так, чтобы наши люди всегда были довольны переправой. В первую очередь, чтобы не ждали, а сразу заезжали и переправлялись в Крым", - отметил диспетчер Керченской паромной переправы Павел Антипин.

Восточный берег Крыма встречает цветущим ковром – дикие пионы, ирисы и тюльпаны – настоящая находка для поклонников "селфи-туризма". После прогулки по горам – чаепитие с видом на Тихую Бухту и мыс Хамелеон. Состоящий из голубой глины, он несколько раз в день меняет свою окраску. Покорить его вершину решаются только самые отважные. С каждым годом море все сильнее размывает эту уникальную горную гряду.

В часе езды от цветущего Коктебеля – настоящее сафари в крымских степях. После зимы больше полусотни хищников выпустили из теплых вольеров. Сейчас здесь можно наблюдать уникальное зрелище – самцы делят территорию и выясняют, кто будет главным в прайде. А фотографиям с новорожденными тиграми и львами позавидуют даже искушенные туристы.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Крым