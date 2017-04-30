Спасенную в Приморье амурскую тигрицу Филиппу выпустили на волю

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Спасённую в Приморье амурскую тигрицу Филиппу выпустили на волю. Новым домом полосатой хищницы стал заказник "Дичун" в Еврейской автономной области.

Истощённого пятимесячного котёнка полтора года назад нашли жители деревни Филипповка, напомнил "ТВ Центр". Они обратились за помощью к сотрудникам центра реабилитации тигров.

После курса лечения животное полностью поправилось и готово к жизни в дикой природе. А чтобы специалисты смогли и дальше наблюдать за самочувствием хищницы, на неё надели специальный ошейник, который позволяет следить за перемещениями тигрицы.