В Китае успешно испытали крупнейший в мире самолет-амфибию. Видео

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Разработанный китайскими конструкторами крупнейший в мире самолет-амфибия успешно прошел наземные испытания. Первый полет воздушного судна над сушей запланирован на май текущего года. Во второй половине 2017-го самолет испытают над водной поверхностью.

В Китае успешно прошел наземные испытания крупнейший в мире самолет-амфибия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Первый полет над землей планируется провести в мае. Над водной поверхностью амфибию испытают во второй половине года.

Гидросамолет предназначен для борьбы с лесными пожарами и для проведения спасательных операций. Кроме того, воздушное судно может быть задействовано Военно-воздушными силами для патрулирования.