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Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм о президенте России Владимире Путине. По его словам, его работа откроет для жителей США новую точку зрения на российского лидера. Стоун отметил, что Путин - один из самых важных лидеров в мире. Съемочная группа встречалась с российским президентом четыре раза за два года.

Фильм Оливера Стоуна о российском президенте Владимире Путине откроет американцам новый взгляд на "великого врага". Об этом сообщило австралийское издание Sydney Morning Herald со ссылкой на голливудского режиссера.

Съемочная группа Стоуна встречалась в российским президентом четыре раза за два года. При этом режиссер отметил, что фильм снят не в формате документального кино, а скорее оформлен как беседа с вопросами и ответами.

"Владимир Путин - один из самых важных лидеров в мире и, поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом, - великим врагом - я думаю очень важно, чтобы мы услышали то, что он говорит", - сказал Стоун.

По его словам, его лента "открывает целую точку зрения", которую граждане США не слышали. Режиссер отметил, что Путин "говорит довольно прямо". Стоун также отметил, что считает справедливым добавление комментариев российского лидера в западное повествование. Режиссер выразил надежду, что это поможет американцам понять российскую точку зрения, и остановит продолжающееся недопонимание и сложившуюся опасную ситуацию на грани войны.

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