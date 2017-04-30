Реновация пятиэтажек стала главной темой обсуждения у москвичей

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На тему реновации жилфонда в Москве высказался даже Владимир Путин. Президент подчеркнул, что интересы жителей должны быть соблюдены в полной мере. Вообще, тон заявлений, которые сейчас звучат на разных уровнях, постепенно меняется. Конкретики становится больше. И главное – власти дали понять, что законопроект, который должен обеспечить реализацию программы, будет существенно доработан.

Житель Москвы Евгений Володин, вспоминая о своей бывшей квартире, отметил, что новая кухня у него теперь вдвое больше предыдущей. На той кухне в "хрущевке" было тесно вдвоем, вспоминает Евгений Егорович. На новой можно свободно собрать за столом детей и внуков. Как рассказал "ТВ Центр", в панельной пятиэтажке пенсионер прожил 51 год. Только в 2015 году в рамках программы реконструкции Левобережного района столицы он получил квартиру в 37-этажной высотке. С балкона видно место, откуда переезжал – старый дом снесли, сейчас там лужайка.

Все жильцы тогда были за переезд. Естественно, переживали по поводу качества новостроек, окажутся ли тихими и теплыми новые квартиры – в пятиэтажках этого явно недоставало.

"Дело в том, что панельные дома – это дома с очень тонкими стенами. И на протяжении 50 лет я практически замерзал зимой. Настолько, что у меня были валенки, я одевался достаточно тепло", - рассказал Евгений Володин.

Весной 2017 года на малогабаритных московских кухнях разговоры неизбежно заходят о грядущей программе реновации. В планах столичных властей расселить около восьми тысяч морально и физически устаревших пятиэтажных домов. В них сейчас проживают больше полутора миллионов человек, что сравнимо с населением Новосибирска.

20 апреля депутаты Госдумы приняли законопроект о реновации в первом чтении. Текст документа теперь вовсю комментируют эксперты и политики. А за ними в обсуждение включились и взбудораженные граждане. В общем хоре критических замечаний самым важным является вопрос о собственности. Народ активно обсуждает в соцсетях возможность выселения по суду в случае отказа от переезда. Или потерю стоимости квартиры в более удаленном от центра или метро квартале. Накал страстей рос всю неделю. В результате в ситуацию вмешался президент. Владимир Путин призвал парламентариев и членов правительства доработать проект закона.

"Цель заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах, построенных еще в середине прошлого века. Но, безусловно, это должно быть сделано таким способом, и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. Повторю еще раз, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены. Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует, досконально. В том числе в диалоге с общественностью", - заявил президент.

Максимально полно учесть мнение горожан при принятии закона о реновации пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь, Сергей Собянин встретился с жителями "хрущевок", и заверил, что участникам программы менять район проживания не придется, и это будет закреплено в поправках к законопроекту.

"В старой Москве везде, во всех районах есть стартовые площадки и мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в районе – сто процентов – граждане получают жилье в тех районах, в которых они проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой", - заверил столичный мэр.

Жильцы неприватизированных квартир смогут выбрать: получить новое жилье в собственность или сохранить социальный найм. Поправки защитят тех, кто выплачивает ипотеку. При переоформлении изменить условия и требовать досрочного возврата кредита банк не в праве. Старую пятиэтажку снесут только после подписания всеми жильцами акта приема-передачи квартир, написал мэр Москвы в своем аккаунте "Вконтакте". И еще – никакого манёвренного фонда не будет – переезд сразу в новые дома.

"Мы живем в панельных домах, дома какой постройки будут - это будет монолит? Какие они будут? Этажность домов", - поинтересовалась на встрече с мэром жительница Москвы Людмила Полякова.

"Мы в городе запретили строительство старых "панелек". Разрешаем только новые панели – трехслойные, энергоэффективные, с возможностью свободной перепланировки. Кухня, прихожая, санузлы – они по квадратуре, конечно, выше. Потолки, не ниже 2,7 метра", - пояснил Собянин.

Мэр столицы заверил – за эти дополнительные метры на кухнях и в комнатах участникам программы доплачивать ничего не придется. Приоритет – реновация кварталов первого индустриального домостроения – то есть "хрущевок".

Вопреки различным комментариям и домыслам, кирпичные пятиэтажки в список под снос не попадают. Это дома с прочным фундаментом и крепкими стенами. Кроме того, обитатели панельных пятиэтажных домов в центральных районах города – в Хамовниках, на Арбате и Якиманке – явно не желают менять место жительства. И их мнение должно быть учтено. Жители пятиэтажек смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании. Кроме того, 15 мая начнется онлайн- и оффлайн-голосование по конкретным адресам. Своё мнение можно выразить в Центрах госуслуг "Мои документы", а также на портале "Активный гражданин", пройдя специальную процедуру идентификации. Проверка данных займёт четыре дня, затем можно будет уточнить учтён ли голос. Заодно узнать, как проголосовали соседи по подъезду.

"Обычно, когда голосование проходит исключительно тайно, то возникает вопрос о подтасовках. Так вот, эта открытость в данном случае, поскольку вопрос касается каждого человека, когда ты точно знаешь, как голосуют твои соседи по лестничной клетке, по подъезду, представляется, может стать инструментом прозрачности в принятии этого решения", - пояснил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

В Госдуме к рассмотрению законопроекта о реновации обещают вернуться в конце мая. На слушания планируют пригласить экспертов и муниципальных депутатов. Все поправки к тому времени должны получить строгую юридическую форму.

Егор Киселёв, Матвей Шестаков, Александр Ивановский, "ТВ Центр"