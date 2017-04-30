Спасатели вне работы: репортаж ко Дню пожарной охраны

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В воскресенье отмечается День пожарной охраны. Спасателей в новостях обычно показывают, когда что-то сгорело, ну или по случаю масштабных учений. Образ неизменный – спецкостюм, каска, кислородный баллон. Какими спасатели становятся, когда их дежурство заканчивается, знают лишь их близкие.

Они никогда не прощаются за руку – примета плохая, рассказал "ТВ Центр". Лишь желают друг другу сухих рукавов, чтобы дежурство прошло без происшествий.

С проверки радиосвязи начинается каждое утро. А вот как оно закончится – не знает никто.

"Здесь никогда не знаешь чего ждать. В среднем, наверное, за этот год у меня примерно один пожар в сутки", - рассказал один из спасателей.

"Бывает и 15 выездов в день. А бывает один. И уедешь, и надолго уедешь. Бывают выезды – с утра уехал, а на следующие сутки тебя сменили там – на выезде", - добавил его коллега.

Детские глаза следят за ней с любопытством. Она приходит чтобы объяснить им – в чем опасность огня. Инспектор по государственному пожарному надзору с открытым огнем не борется. Она пытается его предотвратить. Работает на опережение, ведь чья-то халатность или незнание могут стоить ее коллегам жизни.

Пожарный расчет только что вернулся с вызова. Замкнула электропроводка. Пострадавших нет. На этот раз все обошлось. Впрочем, раз на раз не приходится. Как рассказали пожарные, работа у них напряженная – адреналина хватает, поэтому хобби они выбирают более спокойные.

Вот уже 15 лет Павел не расстается с гитарой – чуть дольше, чем с пожарной командой. От рядового бойца дослужился до начальника караула. А на музыкальном поприще менял и жанры, и коллективы, и концертные площадки. Пока не понял, что рок – ближе всего по духу.

"У меня плохо получается петь, но мне это очень нравится. Бывает, покричишь от души и, прям, освобождается все", - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №42 31 отряда ФПС по Москве Павел Киреев.

В свои выходные и она меняет форму. В прямом смысле: мундир пожарного инспектора на костюм для верховой езды.

"В работе это помогает, потому что с нашей работой важна стрессоустойчивость, а лошади – это лучший антистресс", - сказала инженер первой РОНПР Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по Москве Яна Забулонова.

Лошади – увлечение с детства. И, как шутит Яна, если не в горящую избу войти, так коня на скаку остановить она сможет.

Обе волнуются перед выходом на манеж. Уже полгода Яна с гнедой напарницей по кличке Crazy Queen оттачивают мастерство, участвуют во всех состязаниях по конкуру. Когда-то мечтала стать ветеринаром. А оказалась в пожарной службе. Теперь уже в звании капитана. Пошла по стопам отца, полковника МЧС, недавно ушедшего в отставку. И, похоже, в их семье подрастает еще один офицер.

"Как мой сын решит, так и будет. Это будет его выбор. Если он решит пойти по моим стопам, я, конечно, его поддержу, мне будет очень приятно. Это будет целая династия", - отметила Яна Забулонова.

Каждое дежурство расписано по минутам – теория, практика, тренировки, сдача нормативов. Нет в плане лишь пожаров. Они всегда внезапны.

Сорок секунд на сборы, и по машинам. Благо выезд – лишь учебная тревога. Но в форме надо быть всегда. Все свое свободное время Рустам проводит в тренажерном зале. Причем, на пару с молодой женой. Каждый создает свою идеальную фигуру.

"Я всегда мечтала о мужчине, за которым я спрячусь за его спиной. И моя мечта сбылась – меня как раз таки не видно за его спиной", - шутит супруга Рустама Залина Берегина.

Максимальный вес штанги в жиме лежа – 230 килограммов. Так что пожарная экипировка весом в 43 килограмма ему нипочем. К своей профессии шел сознательно. Мама спасала людей как врач, он решил спасать жизни, став пожарным. А отец в свое время привел его в спорт.

"Занимаюсь пауэрлифтингом. Это троеборье: жим лежа, становая тяга и приседания. Пауэрспортом – это двоеборье: армейский жим и подъем на бицепс. В работе очень помогает. При вскрытии дверей, конструкций, при спасении людей", - рассказал пожарный-спасатель пожарно-спасательной части №59 СВАО ФПС по Москве Рустам Берегин.

Сейчас он готовится к чемпионату мира. Остальные титулы, в том числе и чемпион Москвы, давно в его копилке.

"Являюсь мастером спорта России, рекордсменом России, ну и чемпионом России, чемпионом Евразии, призером Европы", - отметил Рустам Берегин.

Стать пожарным Михаил даже не мечтал – точно знал, что будет им. Вырос в деревне, а там, как водится, горящий дом тушат всем миром. В нежном возрасте появились и первые строчки.

"Стихи и ранят и гнетут, и лечат, и тревожат душу, и за собой увлекут, с дождем гулять по первым майским лужам. Это две страсти – тушение огня и, как бы на контрасте идет – тушение огня – потом какие-то добрые хорошие стихи, чтобы как-то душу отвести", - сказал командир отделения пожарной части №33 21-го отряда ФПС по Москве Михаил Соболев.

И так – без малого четверть века. Рифмы рождаются сами, обычно по ночам. Бумаге их не доверяет – все помнит наизусть. За признанием и славой не гонится.

"И все же хорошо, что они есть, и жизнь мою мне делают полнее. Им суждено, словно цветам, в свой срок расцвесть, чтоб сделать мир прекрасней и добрее", - продекламировал Михаил Соболев.

Разные характеры, разные судьбы. Одно у них общее - профессия. Впрочем, говорят, пожарный – это даже не профессия – скорее, образ жизни. Постоянный риск, скромная зарплата, нервы на пределе. Так что случайные люди в их рядах не задерживаются.

Марина Глебова, Вероника Ермолова и Алексей Оленченко, "ТВ Центр"