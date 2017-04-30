Киев построил новую дамбу для блокирования водоснабжения Крыма

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Украина построила новую дамбу на Северо-Крымском канале. Строение должно блокировать подачу воды в Крым. Сохраненная таким образом вода будет направлена на орошение земли в Херсонской области. Дамбу возвели за год. На ее постройку потратили 35 миллионов гривен (более 70 миллионов рублей).