Киев построил новую дамбу для блокирования водоснабжения Крыма
Украина построила новую дамбу на Северо-Крымском канале. Строение должно блокировать подачу воды в Крым. Сохраненная таким образом вода будет направлена на орошение земли в Херсонской области. Дамбу возвели за год. На ее постройку потратили 35 миллионов гривен (более 70 миллионов рублей).
Украина построила новую дамбу для блокирования водоснабжения Крыма. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
На постройку дамбы ушел один год. Ее возведение обошлось в 35 миллионов гривен (более 70 миллионов рублей). Сэкономленная вода будет пущена на орошение земли в Херсонской области. Работы по обустройству дамбы будут продолжены.
"Первый этап завершен. Продолжение – это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана", - рассказал главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.
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