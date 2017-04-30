13:59, 30 апреля 2017

У побережья Сочи произошло землетрясение

Теги:  сочи  землетрясение  Происшествие  стихия

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Черном море у берегов Сочи. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине пяти километров в 26 километрах от села Шепси. Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, жители города землетрясения не ощутили.

У берегов Сочи в Черном море произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. 

Подземный толчок был зафиксирован на глубине пяти километров. Его эпицентр располагался в море в 26 километрах от села Шепси. 

"Жители города его не ощутили, жертв и разрушений нет", - сообщили в сейсмоцентре.

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