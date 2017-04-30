На месте схода оползня в Киргизии нашли тела двух детей

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На месте схода оползня на юге Киргизии спасатели обнаружили тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения. Как сообщили в МЧС республики, погибшие опознаны родственниками. По предварительным данным, под земляной массой находятся еще 24 человека.

На месте схода оползня на юге Киргизии нашли тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения. Спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

"Погибшие уже опознаны родственниками, поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются", - говорится в сообщении.

Оползень произошел накануне в селе Аю в южной Ошской области Киргизии. Под земляной массой объемом около миллиона кубометров остаются не менее 22 человек. В поисково-спасательных работах задействованы не менее 400 человек, в том числе сотрудники МЧС, МВД и военные. В воскресенье в Киргизии объявлен траур по погибшим.

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