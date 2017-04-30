Путин наградил Киркорова Орденом Почета
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Певец Филипп Киркоров, отмечающий в воскресенье 50-летие, награжден Орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее в честь юбилея глава государства направил артисту телеграмму с поздравлением.
Филипп Киркоров награжден Орденом Почета. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, артист удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".
Ранее глава государства направил Киркорову телеграмму с поздравлением в честь 50-летнего юбилея артиста.
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