15:19, 30 апреля 2017

Путин наградил Киркорова Орденом Почета

Теги:  Общество  музыка  президент  награды

Певец Филипп Киркоров, отмечающий в воскресенье 50-летие, награжден Орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ранее в честь юбилея глава государства направил артисту телеграмму с поздравлением.

Филипп Киркоров награжден Орденом Почета. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 

Согласно документу, артист удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".

Ранее глава государства направил Киркорову телеграмму с поздравлением в честь 50-летнего юбилея артиста.

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