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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на фестиваль "Московская весна". Он отметил, что в текущем году мероприятие проходит совместно с конкурсом акапельного пения. Специальная программа, по словам мэра, подготовлена ко Дню Победы.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил на фестиваль "Московская Весна". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приглашаю на фестиваль "Московская Весна". В этом году совместили его с международным конкурсом акапельного пения, которое звучит на многих площадках. Ко Дню Победы подготовили специальную программу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы мэрии, фестиваль начался 28 апреля и продлится до 9 мая. В центре города на различных площадках проходят мастер-классы, театрализованные представления, выставки, лекции, экскурсии и большое число концертов.

"На фестивале москвичи и туристы смогут выбрать сувениры и подарки на любой вкус, а ещё попробовать вкуснейшие блюда от московских рестораторов"