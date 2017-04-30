Воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве

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В Москве воскресенье стало самым теплым днем с начала года. Как сообщили в столичном метеобюро, всего три десятых градуса отделяют установившуюся температуру от рекорда 1969 года. Воздух в Москве прогрелся до 24,4 градуса.

Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

"30 апреля стало самым теплым днем 2017 года", - сообщил источник агентства.

По данным синоптиков, воздух в столице прогрелся до 24,4 градуса тепла. От абсолютного максимума для 30 апреля, установленного в 1969 году, сегодняшние показатели температуры отстают всего на три десятых градуса. Ранее самым теплым днем года была названа суббота 29 апреля.