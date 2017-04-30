Путин прибыл на Гран-при России по автогонкам "Формула 1" в Сочи

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Президент России Владимир Путин прибыл на "Сочи автодром", где проходит Гран-при "Формулы 1". Главу государства встретил новый руководитель F1 Чейз Керри, а также почетный президент Берни Экклстоун. Российского лидера сопровождают вице-премьер Дмитрий Козак и помощник президента Игорь Левитин.

Президент Владимир Путин прибыл на "Сочи автодром", где проходит российский этап автогонок "Формула 1". Об этом сообщил ТАСС.

Российского лидера встретили новый руководитель "Формулы 1" Чейз Керри и почетный президент Берни Экклстоун, руководивший "королевскими гонками" до января 2017 года более 40 лет. Главу государства сопровождают вице-премьер Дмитрий Козак и помощник президента Игорь Левитин.

Российский этап "Формулы 1" проводится в Сочи с 2014 года. Владимир Путин посещал все четыре Гран-при России. В предыдущих гонках президент вручал победителю главный приз.