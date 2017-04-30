Путин вручил награду победителю Гран-при России "Формулы 1"

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Президент России Владимир Путин вручил главный приз за победу в Гран-при России "Формулы 1" финну Вальтери Ботасу. Глава государства также пообщался с обладателями второго и третьего мест Себастьяном Феттелем и Кими Райконненом.

Президент России Владимир Путин вручил главный приз российского Гран-при "Формулы 1" пилоту Mercedes финну Вальтери Ботасу. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства также обменялся рукопожатиями и поздравил занявших второе и третье места пилотов Ferrari Себастьяна Феттеля и Кими Райконнена.

Перед гонкой президент успел обсудить организацию российского Гран-при с новым главой "Формулы 1" Чейзом Кэри, коммерческим директором гонок Шоном Брэтчесом и спортивным директором Россом Брауном.

"Здесь очень красиво, с одной стороны море, с другой – горы. И трасса, включая всю инфраструктуру, выполнена на высшем уровне, сделано все для спортсменов и поклонников автоспорта. Мы хотим продолжать здесь такое сотрудничество", - заявил Кэри.

В свою очередь Путин отметил, что сам был удивлен тем, сколько зрителей приехали на Гран-при в Сочи.

"То, что я увидел, меня самого удивило. Очень много поклонников автоспорта, все отели заняты. Казалось, что мы построили избыточное количество гостиниц, но все забронировано", - сказал президент.

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