Организаторы "Евровидения-2017" продали 2 тысячи билетов на несуществующие места

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Организаторы конкурса "Евровидение-2017" в Киеве продали около двух тысяч билетов на несуществующие места, либо на места, с которых невозможно смотреть концерт. Купившим подобные билеты зрителям заменят места, либо вернут деньги.

На конкурс "Евровидение-2017" в Киеве продали около двух тысяч билетов на несуществующие места. Об этом сообщил руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире киевской радиостанции "Голос Столицы".

По его словам, ошибка произошла из-за того, что продажа билетов стартовала до того, как началось оформление концертной площадки.

"Была изменена схема рассадки зала. На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того, как был выбран подрядчик и были расставлены по залу камеры было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому, места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч", - пояснил Феликсов.

По его словам, зрители, чьи билеты нуждаются в замене, получат письмо на электронный адрес, который они оставляли при покупке. Им предложат другой билет, либо вернут деньги.

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