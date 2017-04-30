Легендарный альпинист Уэли Стек упал с километровой высоты

Теги: В мире альпинист швейцария смерть непал

Легендарный альпинист Уэли Стек разбился, упав с высоты в 1 тысячу метров. Он упал в 2 километрах от Эвереста. Как сообщили в департаменте по туризму Непала, тело альпиниста вертолетом доставили в Катманду, где будет произведено его вскрытие.

Легендарный альпинист Уэли Стек разбился при восхождении на соседнюю с Эверестом гору Нупце. Он упал с высоты в тысячу метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент по туризму Непала.

"Уэли Стек получил разрешения на восхождение в этом сезоне, помимо Эвереста, на гору Лхоцзе и на Нупце, одну из самых труднодоступных вершин. Сегодня утром, совершая одиночное восхождение на Нупце, он, по словам очевидцев, упал с высоты около 1000 метров. Спустя несколько часов его тело было эвакуировано в Катманду вертолетом Fishtail Air и передано в клиническую больницу при университете Трибхуван для последующего вскрытия", - сообщил представитель департамента.

Стек был одним из самых известных альпинистов своего поколения. Он получил "Золотой ледоруб" за первое одиночное восхождение по Южной стене Аннапурны в Гималаях в 2013 году. Стека называли "швейцарской машиной".

Читайте также:

Российские альпинисты отправятся в "зону смерти" на Эвересте

Альпинистка сорвалась с 20-метровой высоты в горах Крыма