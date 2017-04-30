В Китае самолет врезался в дерево при заходе на посадку

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В китайской провинции Шаньси разбился легкомоторный самолет. Как сообщили местные власти, погибли два человека. По предварительным данным, самолет врезался в дерево при заходе на посадку. В результате инцидента также пострадал человек, находившийся на земле.

В китайской провинции Шаньси небольшой туристический самолет разбился при заходе на посадку. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Самолет врезался в дерево при заходе на посадку после обзорного полета над водохранилищем. Погибли два человека, находившиеся в самолете. Также пострадал один человек, находившийся на земле.

В настоящее время проводится расследование причин крушения.