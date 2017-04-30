Трамп: мне очень нравится быть президентом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему очень нравится его нынешняя работа. Он согласился, что она непростая, при этом отметив, что ему приходилось делать вещи и посложнее. Он также заявил, что более точно сможет оценить сложность работы президента лишь через восемь лет. Один президентский срок длится в США четыре года.

Президент США Дональд Трамп признался в любви к своей работе. Такое заявление он сделал интервью телеканалу CBS.

"Я это люблю. Знаете, мне это очень нравится. Это всегда непросто, как и жизнь сама по себе. Но это то, что я действительно люблю, и, думаю, у меня это очень хорошо получается", - сказал он.

Ранее в другом интервью Трамп заявил, что он ожидал, что работа президента будет легче. Ведущий CBS поинтересовался, почему он ожидал меньше трудностей от своей новой должности.

"Видите ли, это сложная работа, но у меня было много трудных работ. Я делал и более сложные вещи, хотя точнее я вам смогу ответить через восемь лет. Возможно восемь лет. Надеюсь восемь лет", - сказал Трамп.

Один президентский срок в США составляет четыре года. Предшественники Трампа на посту президента - Барак Обама и Джордж Буш-младший - провели на посту по два срока.

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