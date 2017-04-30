Московское дерби ЦСКА и "Спартака" закончилось победой красно-белых

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Матч 26-го тура российской футбольной Премьер-лиги между столичными ЦСКА и "Спартаком" завершился победой красно-белых со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Луис Адриано и Денис Глушаков. Единственный мяч в ворота "Спартака" забил защитник армейцев Алексей Березуцкий.

Московское дерби ЦСКА-"Спартак" завершилось победой последних. Матч 26-го тура российской футбольной Премьер-лиги завершился со счетом 2:1.

Голами в составе красно-белых отличились: на 32-й минуте Луис Адриано и на 51-й минуте Денис Глушаков. Единственный мяч в ворота "Спартака" забил Алексей Березуцкий на 45-й минуте встречи.

Как отметил ТАСС, "Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Красно-белые лидируют в турнирной таблице и опережают идущий на четвертом месте "Краснодар". При этом кубанский клуб за оставшиеся пять матчей сможет набрать не более 15 очков.

Для ЦСКА поражение стало первым с момента прихода Виктора Гончаренко на пост главного тренера. Также в чемпионате России армейцы проиграли впервые с 29 октября 2016 года. Тогда ЦСКА также уступил "Спартаку". Армейцы с 50 очками занимают второе место в турнирной таблице.