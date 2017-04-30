Пентагон: коалиция виновна в гибели 352 мирных граждан в Ираке и Сирии

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В Пентагоне сообщили, что расследования, проводимые в течение марта, показали, что жертвами авиаударов возглавляемой США коалиции в Ираке стали 45 мирных граждан. В оборонном ведомстве отметили, что во всех случаях "были предприняты все необходимые меры предосторожности".

В результате авиаударов возглавляемой США коалиции в Ираке погибли 45 мирных жителей. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальное заявление Пентагона по итогам расследования бомбардировок за март.

По данным оборонного ведомства, все инциденты произошли в основном в Мосуле и его окрестностях. В Пентагоне заверили, что во всех случаях "были предприняты все необходимые меры предосторожности", однако авиаудары все равно привели к "непреднамеренной" гибели мирных граждан.

По данным американского военного ведомства, всего с начала антитеррористической операции коалиции в Ираке и Сирии в результате авиаударов погибли не менее 352 мирных граждан. Кампания по борьбе с террористами запрещенного в России "Исламского государства" на сирийской и иракской территории началась в 2014 году. Активисты и правозащитные организации насчитали более 3 тысяч погибших мирных граждан в результате авиаударов коалиции.

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