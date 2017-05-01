В результате инцидента с самолетом "Аэрофлота" в Бангкоке пострадали 27 человек

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Авиарейс Москва - Бангкок компании "Аэрофлот" попал в "воздушную яму". Инцидент произошел перед снижением, когда требование пристегнуть ремни еще не озвучивалось. Пострадали 27 человек, из которых 24 - россияне, трое - подданные Таиланда. Четверо граждан России уже выписались из больницы.

После попадания самолета компании "Аэрофлот" в "воздушную яму" пострадали 27 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова.

"По уточненным данным, поступили в больницу 27 человек. Из них 24 россиянина и трое подданных Таиланда", - сказал он, уточнив, что "четверо россиян уже выписались".

Авиарейс Москва – Бангкок компании "Аэрофлот" перед началом посадки попал в зону сильной турбулентности. На тот момент требования пристегнуть ремни еще не было. Воздушное судно подбросило на 100-200 метров вверх, в результате чего некоторые пассажиры, которые были не пристегнуты, были по инерции выброшены в проход.

"Часть пострадавших с наиболее серьезными травмами, включая переломы, незамедлительно госпитализированы. Решается вопрос о госпитализации остальных пострадавших", - сообщил источник агентства "Интерфакс".

Всего на борту самолета находились более 300 человек. Посадка прошла штатно. На аэродроме борт ждали машины скорой помощи, пожарная служба и представители полиции. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Самолет уже вылетел обратным рейсом в Москву.

"Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как "Турбулентность ясного неба". Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", - сообщили в компании "Аэрофлот".

Перевозчик также добавил, что для родственников пассажиров рейса SU270 в контакт-центре "Аэрофлота" работает горячая линия. Информацию о пострадавших можно узнать по телефону: +7-495-664-0000.