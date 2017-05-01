В Сети появилось видео с борта самолета Москва - Бангкок
Теги: самолет таиланд пострадавшие Происшествие россия
В интернете появилось видео с борта самолета Москва - Бангкок, попавшего в зону сильной турбулентности перед посадкой. В результате происшествия пострадали 27 человек, из которых 24 - граждане России. Компания "Аэрофлот" организовала горячую линию для родственников пассажиров рейса.
В Сети появилось видео с борта самолета компании "Аэрофлот", выполнявшего рейс Москва - Бангкок и попавшего в зону сильной турбулентности. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.
Авиарейс SU270 Москва - Бангкок компании "Аэрофлот" попал в "воздушную яму". Самолет подбросило на 100-200 метров. Инцидент произошел перед снижением, когда требование пристегнуть ремни еще не озвучивалось. Непристегнутых пассажиров по инерции выбросило в проход. Пострадали 27 человек, из которых 24 - россияне, трое - подданные Таиланда. Четверо граждан России уже выписались из больницы.
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