В Сети появилось видео с борта самолета Москва - Бангкок

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В интернете появилось видео с борта самолета Москва - Бангкок, попавшего в зону сильной турбулентности перед посадкой. В результате происшествия пострадали 27 человек, из которых 24 - граждане России. Компания "Аэрофлот" организовала горячую линию для родственников пассажиров рейса.