Собянин поздравил москвичей с праздником весны и труда

Теги: Москва собянин праздник шествие

В Москве на Красной площади началось первомайское шествие, организованное профсоюзами. Участников мероприятия и всех москвичей с праздником весны и труда поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что Москва продолжает развиваться и у москвичей все получится.

На Красной площади началось праздничное шествие, организованное профсоюзами. Об этом сообщил "Интерфакс".

По данным агентства, участники мероприятия несут флаги Федерации независимых профсоюзов России, а также флаги с партийной символикой "Единой России". Участников шествия и всех москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

"Когда мы в прошлом году собирались здесь, на Красной площади, мы говорили о том, что Москва и москвичи преодолеют любые сложности, проблемы. Сегодня мы можем сказать, что так и получилось: в Москве создаются десятки новых предприятий, технопарков, десятки тысяч новых рабочих мест, медленно, но повышается реальная заработная плата, продолжает строиться жилье, детские сады, школы, больницы, дорожные развязки, метро, в прошлом году мы сдали МЦК. Москва развивается, у Москвы хорошее настроение, боевое. У нас все получится! Поздравляю с Первомаем, праздником весны и труда!", - заявил он.

Вместе с мэром в шествии участвуют председатель ФНПР Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.