В первомайском шествии в центре Москвы участвуют около 130 тысяч человек

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В центре Москвы проходит первомайское шествие, организованное профсоюзами. По данным ГУ МВД столицы, в мероприятии участвуют около 130 тысяч человек. Безопасность шествия обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Первомайское шествие профсоюзов в Москве собрало около 130 тысяч участников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД столицы.

"В мероприятии принимают участие около 130 тысяч человек. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

В шествии также принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщалось ранее, перед началом мероприятия он поприветствовал участников и поздравил их и всех москвичей с праздником весны и труда.

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