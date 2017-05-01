Основные политические силы организовали праздничные демонстрации в Москве

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Первомайские митинги и демонстрации в Москве организовали различные политические силы.

КПРФ организовала праздничное шествие от Калужской площади, рассказал "ТВ Центр". В нём принимают участие представители московского и региональных отделений, а также активисты молодёжных движений.

На Пушкинской организован праздничный флешмоб либерал-демократов. Там проходят первомайские танцы, выступает хор ЛДПР, а всех желающих угощают чаем, блинами и дарят на память сувениры с партийной символикой.

Ну а на Красной Пресне – маёвка Справедливой России. Там собрались несколько сотен человек. Для участников акции организован концерт, различные спортивные соревнования. Кроме того, состоится презентация партийного проекта по защите зеленых территорий Экосреда.