В связи с первомайскими мероприятиями в центре Москвы ограничено движение

Теги: Москва праздник транспорт ограничения

В Москве в связи с праздничными мероприятиями ограничено движение на ряде улиц.

В связи с праздничными мероприятиями в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщил "ТВ Центр". С 11:00 до 15:00 закрыт проезд по Калужской площади, Большой Якиманке, Полянке, Большому и Малому Каменным мостам. Кроме того, перекрыты Моховая улица, Охотный ряд и Театральная площадь.

Изменения также коснулись общественного транспорта. Подробности можно узнать на сайте Мосгортранса.