В связи с первомайскими мероприятиями в центре Москвы ограничено движение
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В Москве в связи с праздничными мероприятиями ограничено движение на ряде улиц.
В связи с праздничными мероприятиями в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщил "ТВ Центр". С 11:00 до 15:00 закрыт проезд по Калужской площади, Большой Якиманке, Полянке, Большому и Малому Каменным мостам. Кроме того, перекрыты Моховая улица, Охотный ряд и Театральная площадь.
Изменения также коснулись общественного транспорта. Подробности можно узнать на сайте Мосгортранса.