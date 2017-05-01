МЧС доставило в Иркутскую область полторы тонны гумпомощи

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В Иркутскую область МЧС доставило полторы тонны гуманитарной помощи для жителей сгоревшего посёлка Бубновка. Для людей собрали продукты и вещи первой необходимости. Сейчас только в этом регионе горит больше четырех тысяч гектаров леса. В тушении задействована авиация Минобороны.

Тайгу активно тушат тысячи людей и на земле, и с воздуха, рассказал "ТВ Центр". МЧС задействовало и вертолеты, и самолеты Бе-200. Ситуация – чрезвычайная. Пять крупных пожаров только в Иркутской области. Жилья лишились сотни людей. Накануне отстояли поселок Дарасун. В буквальном смысле, отстояли. Кроме спасателей огонь тушили десятки пожарных, добровольцев, лесохрана и сами жители. Всё было бы хорошо, если бы не сильный ветер. О причинах трагедии специалисты не гадают – и так всё понятно.

"Пожар пришел к нам в поселок с области, с Оленгуйского района. Всё зависит от человеческого фактора. Оно же не само разгорелось. Да еще и какая погода", - отметил замначальника Пожарной части Дарасун Роман Похилько.

Местные жители в ужасе размещают в интернете съемки с собственных балконов – даже ходить далеко не нужно, чтобы снять лесной пожар и его последствия. Тем временем спасатели пытаются помочь еще одному населенному пункту. В ход идет всё – и спецтехника, и встречный поджиг, и авиация, и даже собственные ботинки. Многие добровольцы не спят уже вторые сутки. Главное – не дать огню набрать страшную силу.

"Ветер усилится – могут пойти искры. А искры могут разлетаться на большие расстояния. Поэтому проблему эту надо убирать", - пояснил замначальника отряда Читинско-Караюмского района ЗабайкалПожСпас Ринат Хисматуллин.

Понимая масштабы бедствия, МЧС оказывает гуманитарную помощь тем, кто лишился жилья. Спецборт уже доставил теплые вещи, постельные принадлежности, продукты питания. Пока самолеты помогают тушить пожар, вертолеты постоянно мониторят ситуацию и помогают с передислокацией десанта на земле. Работа авиации продолжится до полной ликвидации всех пожаров, угрожающих населенным пунктам.

Ольга Стрельцова, Андрей Грис, "ТВ Центр"