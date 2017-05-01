Трамп ищет новых союзников в борьбе с КНДР

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Вашингтон продолжает искать новых союзников в борьбе с Северной Кореей. Дональд Трамп призвал Таиланд и Сингапур оказать экономическое давление на КНДР. Кроме того, американский лидер пригласил в Белый дом президента Филиппин, не предупредив об этом Госдепартамент и Совет национальной безопасности.

Контратака Дональда Трампа – переняв тактику противников, президент США теперь обвиняет Хиллари Клинтон и ее соратников в тайных связях с Москвой. И приводит аргументы: бывший глава предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов Джон Подеста, по сведениям американского лидера, вместе с братом владеет в России компанией. А сама Хиллари якобы заключила небескорыстную сделку, позволив российской госкорпорации купить у Штатов стратегические месторождения урана. При этом, как отметил "ТВ Центр", Трамп опроверг обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами в ходе прошлогодней предвыборной кампании, когда был взломан сервер Демократической партии.

"Если хакера не поймали на месте преступления, очень трудно сказать, кто это взломал. Я буду действовать вместе с Россией. Может быть, это сделал Китай, а возможно и хакерские группы из других стран", - заявил президент США.

Он не перестает удивлять даже тех, кто давно в большой политике. Дональд Трамп неожиданно пригласил посетить Белый дом Родриго Дутерте – эпатажного президента Филиппин, впрямую оскорблявшего Барака Обаму. Госдепартамент и Совет национальной безопасности США оказались застигнуты врасплох: они не представляют визит такого гостя, которого американские правозащитники обвиняют в кровавых расправах над наркоторговцами. Но для Трампа, похоже, стратегическое значение имеет не репутация главы государства, а возможное партнерство в решении военной угрозы со стороны КНДР.

"Это вызов! Это настоящий вызов всему международному сообществу. Северная Корея представляет серьезную угрозу для США, а также для наших союзников в регионе. В частности, для Южной Кореи и Японии, а также для Китая и других стран. Мы должны противостоять этому режиму, который продолжает наращивать ядерный потенциал", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

В апреле Пентагон в ответ на очередные испытания баллистической ракеты направил к берегам Северной Кореи ударную группу кораблей во главе с авианосцем Carl Vinson. Эксперты всерьез рассуждали о вероятности военных действий между США и КНДР. Но тогда Вашингтон дал понять, что собирается давить на Пхеньян с помощью экономических санкций. Вот и теперь Дональд Трамп, видимо, желая снизить градус напряжения, комплиментарно высказался о Ким Чен Ыне. В интервью каналу CBS он назвал северокорейского лидера "ловким парнем", в столь молодом возрасте удерживающим власть в стране.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"