Жертвами наводнений в США стали 14 человек

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В США число жертв стихии достигло 14 человек. Как минимум полсотни получили травмы.

Проливные дожди и торнадо обрушились сразу на семь штатов в центральной и южной частях страны, рассказал "ТВ Центр". Самые серьезные разрушения зафиксированы в Техасе. Там несколько сильнейших смерчей уничтожили инфраструктуру на территории больше 50 квадратных километров. После обильных осадков уровень воды в реках продолжает расти. В штатах Миссисипи и Миссури из-за наводнения подтоплены населенные пункты, погибли четыре человека.