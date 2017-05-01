Первомайское шествие профсоюзов в Москве завершено

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В Москве завершилось праздничное первомайское шествие, организованное профсоюзами. По словам председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, в мероприятии в столице приняли участие 100 тысяч человек. Московский главк МВД ранее сообщил о 130 тысячах участников.

Первомайское шествие в центре Москвы, организованное профсоюзами, завершилось. Об этом сообщил ТАСС с места событий.

Выступая на Красной площади, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что в мероприятии приняли участие 100 тысяч человек. В то же время ГУ МВД Москвы сообщило ранее, что шествие в столице собрало около 130 тысяч человек.

Демонстрация прошла под девизом "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Также в ходе мероприятия звучали такие лозунги, как "МРОТ - на уровень прожиточного минимума!", "Детям - право на отдых и оздоровление!".

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