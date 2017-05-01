Следственный комитет начал проверку инцидента с самолетом "Аэрофлота"

Теги: В мире самолет таиланд аэрофлот скр россия

Следственный комитет России начал проверку в связи с травмированием пассажиров рейса Москва - Бангкок компании "Аэрофлот". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Страховщики сообщили, что лечение всех пострадавших будет оплачено.

Следственный комитет начал проверку по факту травмирования пассажиров рейса Москва – Бангкок компании "Аэрофлот". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около 2:50 по московскому времени за 40 минут до посадки самолета в аэропорту Бангкока. Воздушное судно попало в зону сильной турбулентности, в результате чего часть пассажиров получила различные травмы, в том числе переломы. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

"Сразу после возвращения в Москву будут опрошены члены экипажа воздушного судна и пассажиры. Уже сейчас следствием истребуется интересующая информация в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших", - сообщили в СКР.

Как сообщили ранее в посольстве России в Бангкоке в больнице в настоящее время находятся 17 человек, из которых 15 – граждане России. Трое россиян уже прооперированы, еще один – ожидает операции. Всего пострадали 27 человек, из которых 24 – граждане России.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил ТАСС, что лечение всех пострадавших пассажиров будет оплачено. Ответственность авиакомпании "Аэрофлот" застрахована в нескольких компаниях, лидером среди которых выступает "Альфастрахование".

"Мы находимся на постоянной связи с "Альфастрахованием", компания взаимодействует с медицинскими учреждениями в Таиланде, и мы держим этот случай на особом контроле", - сказал Юргенс.

Читайте также:

В результате инцидента с самолетом "Аэрофлота" в Бангкоке пострадали 27 человек

В Сети появилось видео с борта самолета Москва - Бангкок