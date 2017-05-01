На юго-востоке Москвы обнаружили тело упавшего с высоты мужчины
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В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. Как сообщили в пресс-службе МВД столицы, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На юго-востоке Москвы нашли тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.
"В районе дома 8 на улице Рождественская обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится проверка", - рассказал источник агентства.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.