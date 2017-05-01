Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

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Приказ Министерства внутренних дел, регламентирующий работу сотрудников ГИБДД, принимающих экзамены на право управления транспортным средством, вступил в силу. Как сообщили в МВД, отбор сотрудников по этим требованиям позволит повысить доверие граждан к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.

Вступил в силу приказ МВД России, устанавливающий требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на право управления транспортным средством. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

"Помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски", - отметили в ведомстве.

Согласно приказу, задачей экзаменатора является проверка у кандидата в водители знаний и навыков, а также принятие решение о его допуске к управлению транспортным средством. При разработке документа специалисты ГИБДД изучили международный и отечественный опыт подготовки экзаменаторов. Кроме того, в Госавтоинспекции проверили результаты отбора сотрудников, принимающих экзамены в настоящее время.

"Введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов на право управления транспортными средствами, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом", - отметили в МВД.

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