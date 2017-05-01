В пятницу в московском регионе может похолодать до минус 2 градусов

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В московском регионе в пятницу ожидается ночное похолодание до минус 2 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, дневные температуры к концу недели не превысят 6-11 градусов. Холодать начнет со среды 3 мая. В день Победы в Москве ожидается температура не более 10 градусов.

К пятнице в московском регионе ожидается ночное похолодание до минус 2 градусов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

"В четверг ночью столбики термометров покажут 4-6 градусов, днем воздух прогреется до 11-13 градусов, в ночь на пятницу, 5 мая, ожидается минус 2 - плюс 3 градуса, днем будет от 11 до 16 тепла", - сообщил представитель метеорологической службы.

Похолодание начнется со среды 3 мая. Ночью столбики термометров опустятся до 6-8 градусов, днем воздух прогреется до 13-15 градусов.

К выходным ночная температура опустится до 1-6 градусов, днем будет не более 11 градусов тепла. В течение недели возможны небольшие дожди.

Накануне циклон принес в Москву теплый воздух. В воскресенье была зафиксирована самая высокая температура с начала года. До абсолютного максимума для 30 апреля не хватило 0,2 градуса.

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