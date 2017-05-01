Разбившийся насмерть мужчина при падении травмировал ребенка

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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения на юго-востоке Москвы тела мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. По данным СКР, при падении молодой человек травмировал проходившего мимо ребенка. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения на юго-востоке Москвы тела мужчины с характерными для падения с высоты травмами. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР столицы Юлия Иванова.

Как сообщалось ранее, тело было обнаружено у дома 8 по улице Рождественская. По данным СКР, погибший – мужчина 1991 года рождения.

"По предварительным данным, при падении мужчина травмировал проходящего мимо ребенка, который незамедлительно был направлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила Юлия Иванова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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