При столкновении двух автобусов в Сочи пострадали дети

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В Сочи столкнулись два маршрутных автобуса. По предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

В Сочи столкнулись два маршрутных автобуса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"ДТП произошло на пересечении Курортного проспекта и улицы Соколова", - сказал он.

По данным источника, пострадали девять человек, в том числе пятеро детей. Эту информацию агентству "Интерфакс" подтвердили в администрации города. "Пострадали пятеро детей и четверо взрослых", - сообщил представитель пресс-службы мэрии.

Подробности инцидента выясняются. По данным представителя администрации, один из пострадавших доставлен в больницу, остальные проходят лечение амбулаторно.

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