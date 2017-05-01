Три члена экипажа рейса Москва - Бангкок обратились за медпомощью

Теги: самолет таиланд аэрофлот пострадавшие Происшествие россия

После попадания рейса "Аэрофлота" Москва - Бангкок в зону турбулентности за медицинской помощь обратились три бортпроводника самолета. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, в результате инцидента пострадавших в тяжелом состоянии или с травмами, угрожающими жизни, нет. В Минздраве России подтвердили эти данные.

Три члена экипажа попавшего в зону турбулентности рейса "Аэрофлота" Москва - Бангкок обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Таиланда.

"Оказана медицинская помощь, в том числе, трем бортпроводникам российского самолета. Они получили множественные ушибы", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, помощь членам экипажа была оказана амбулаторно, госпитализации не потребовалось. В свою очередь в "Аэрофлоте" сообщили, что в результате инцидента пострадавших в тяжелом состоянии или с травмами, угрожающими жизни, нет. Кроме того, не подтвердилась информация о получении пассажирами компрессионных переломов позвоночника.

"15 граждан России и двое граждан Таиланда в настоящее время госпитализированы, остальные пассажиры, пройдя медицинское обследование, выписаны из больницы. У пациентов, остающихся под наблюдением врачей, зафиксированы ушибы, у нескольких человек — переломы конечностей", - добавили в пресс-службе авиаперевозчика.

В российском Минздраве также подтвердили, что жизням пострадавших россиян ничто не угрожает. Состояние пассажиров, получивших травмы, оценивается как средней тяжести.

"15 пострадавших, в том числе 1 ребенок были госпитализированы в медицинские учреждения Бангкока. 9 человек, включая 4 детей, получили медицинскую помощь амбулаторно", - рассказал агентству ТАСС официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

Авиарейс SU270 Москва - Бангкок компании "Аэрофлот" попал в "воздушную яму" около 2:50 по московскому времени за 40 минут до посадки. Самолет подбросило на 100-200 метров. Инцидент произошел перед снижением, когда требование пристегнуть ремни еще не озвучивалось. Непристегнутых пассажиров по инерции выбросило в проход. Пострадали 27 человек, из которых 24 - россияне, трое - подданные Таиланда.

Следственный комитет России проводит проверку по факту травмирования пассажиров. Выясняются все обстоятельства происшествия. Лечение пострадавших пассажиров взяла на себя авиакомпания.

Читайте также:

Следственный комитет начал проверку инцидента с самолетом "Аэрофлота"

В Сети появилось видео с борта самолета Москва - Бангкок

В результате инцидента с самолетом "Аэрофлота" в Бангкоке пострадали 27 человек