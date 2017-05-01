В результате падения 32-тонного крана в Корее погибли шесть человек

Теги: В мире погибшие пострадавшие южная корея

В Южной Корее на верфи Samsung Heavy Industries упал 32-тонный кран. Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 22 получили ранения. В настоящее время спасатели ищут людей под обломками. Падение крана произошло после столкновения с другим краном.

В Южной Корее на верфи Samsung Heavy Industries на острове Коджедо упал 32-тонный кран. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судостроительную компанию.

По ее данным, кран упал после столкновения с другим краном. Погибли по меньшей мере шесть человек, еще 22 пострадали. Все погибшие были рабочими, нанятыми различными субподрядчиками Samsung Heavy Industries. Трое пострадавших получили серьезные травмы.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Идут поиски пострадавших под обломками крана.

Читайте также:

В результате оползня в Киргизии погибли не менее 24 человек

Жертвами наводнений в США стали 14 человек

Жертвами крушения полицейского вертолета в Турции стали 12 человек