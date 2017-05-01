Названа причина столкновения автобусов в Сочи

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В Главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что причиной столкновения двух маршрутных автобусов в Сочи стало несоблюдение дистанции одним из водителей. В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

Причиной столкновения автобусов в Сочи стало несоблюдение дистанции одним из водителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции одним из водителей", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 13:00 по московскому времени на Курортном проспекте. Как сообщалось ранее, в результате ДТП пострадали девять человек, в том числе пятеро детей. Все были доставлены в больницу для обследования. Как сообщили в администрации города госпитализация потребовалась одному человеку, остальные проходят лечение амбулаторно.

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