Спасатели призвали не подходить к краям подтопленных набережных в Москве

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Московская городская поисково-спасательная служба предостерегла москвичей и гостей столицы от приближения к подтопленным набережным в городе. Уровень воды в Москве-реке повысился из-за плановых сбросов с Рублевской плотины. Набережные в Кунцеве и на Воробьевых горах оказались частично подтоплены.

Москвичей и гостей столицы призвали не подходить к подтопленным набережным. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника Московской городской поисково-спасательной службы Василия Марьяна.

"Повышение уровня воды в верхней части Москвы-реки из-за плановых сбросов воды с Рублевской плотины привело к частичному подтоплению набережных в Кунцево и на Воробьевых горах. Гражданам следует проявлять внимательность и осторожность в этих районах - не приближаться к краям набережных, чтобы не оказаться в воде", - сказал он.

По словам главы МГПСС, ситуация с подтопление находится под контролем. Он также отметил, что уровень воды в указанных районах постепенно снижается.

Согласно данным поисково-спасательной службы, из-за сброса воды уровень Москвы-реки в районе Кунцево превысил средние значения на 1,65 метра, в районе Воробьевых гор - на 0,7 метра, у Крылатского моста - на 0,4 метра. Пешеходные дорожки в Кунцеве подтоплены на 15-20 сантиметров, на Воробьевых горах - на 5-10 сантиметров.

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