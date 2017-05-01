В ходе беспорядков в Париже ранены двое полицейских

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В ходе беспорядков во время первомайской демонстрации в Париже пострадали двое сотрудников полиции. В них были брошены несколько бутылок с зажигательной смесью. Зачинщиками беспорядков стали агрессивные манифестанты, которые сплоченным строем шли отдельно от остальных демонстрантов. Полиции удалось окружить около 150 человек.

В ходе беспорядков во время первомайского шествия в Париже пострадали двое полицейских. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на французское телевидение.

Первомайская колонна шла от площади Республики до площади Нации. Беспорядки начались на бульваре Бомарше. Их зачинщиками стали радикально настроенные манифестанты в масках, которые плотной колонной шли отдельно от демонстрантов. Они бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Полиция начала применять шашки со слезоточивым газом. Площадь Бастилии в настоящее время затянута дымом. Силам правопорядка удалось разделить толпу, отсеяв наиболее радикальных демонстрантов. Полицейские окружили около 150 человек. О задержаниях не сообщается.

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