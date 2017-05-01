В массовых мероприятиях 1 мая в Москве приняли участие 1,5 миллиона человек

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В массовых мероприятиях и народных гуляниях 1 мая в Москве приняли участие полтора миллиона человек. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка по состоянию на 16:30 не допущено.

В массовых мероприятиях в Москве 1 мая приняли участие около полутора миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

"В массовых мероприятиях и народных гуляниях в день 1 мая приняли участие около 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.

По данным МВД, по состоянию на 16:30 чрезвычайных происшествий и серьезных нарушений допущено не было. Безопасность граждан в ходе мероприятий обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии и народные дружины.

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